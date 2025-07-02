Взрывы в Киеве 2 июня

Мобильная группа ПВО. Фото: ВСУ

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, поздно вечером 2 июня. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Звуки взрывов в Киеве вечером 2 июня

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении в 23:03.

Накануне в КГВА сообщали, что в Киеве из-за угрозы ударных дронов объявили тревогу. Кроме того, информацию о движении дронов в направлении столицы, подтверждали Воздушные силы ВСУ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром, 10 июня, звуки взрывов были слышны в Кривом Роге. Военные тоже предупреждали тогда об угрозе применения дронов.

Также мы писали, что в ночь на 30 июня взрывы раздавались в Харькове. Они тоже были связаны с атакой БпЛА.