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Головна Київ У Києві лунають вибухи — що сталося

У Києві лунають вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 23:07
Вибухи у Києві 2 липня
Мобільна група ППО. Фото: ЗСУ

Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 2 липня. Ворог намагається атакувати столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

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Звуки вибухів у Києві ввечері 2 липня

"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", — йдеться у повідомленні о 23:03.

Напередодні у КМВА повідомляли, що у Києві через загрозу ударних дронів оголосили тривогу. Крім того, інформацію про рух дронів в напрямку столиці, підтверджували Повітряні сили ЗСУ.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 2 червня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що зранку, 30 червня, звуки вибухів було чути в Кривому Розі. Військові теж попереджали тоді про загрозу застосування дронів.

Також ми писали, що в ніч на 30 червня вибухи лунали в Харкові. Вони теж були пов'язані з атакою БпЛА.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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