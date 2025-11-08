Взрывы в Киеве 8 ноября из-за дронов

В Киеве раздаются взрывы — что произошло
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Россияне атакуют столицу дронами, работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 8 ноября
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении в 04:21.
Перед этим в КГВА предупреждали об угрозе применения ударных дронов по столице.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.
Также мы писали, что россияне ночью атаковали дронами Днепр. Один из беспилотников попал в дом, в результате чего уничтожено несколько квартир.
