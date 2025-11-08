Видео
Главная Киев

В Киеве раздаются взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 04:25
обновлено: 04:53
Взрывы в Киеве 8 ноября из-за дронов
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Россияне атакуют столицу дронами, работает ПВО. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 8 ноября

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении в 04:21.

Перед этим в КГВА предупреждали об угрозе применения ударных дронов по столице.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

У Києві працює ППО на тлі атаки дронів 8 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.

Также мы писали, что россияне ночью атаковали дронами Днепр. Один из беспилотников попал в дом, в результате чего уничтожено несколько квартир.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
