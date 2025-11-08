Вибухи у Києві 8 листопада через дрони

У Києві лунають вибухи — що сталося
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Росіяни атакують столицю дронами, працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 8 листопада
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:21.
Перед цим у КМВА попереджали про загрозу застосування ударних дронів по столиці.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К.
Також ми писали, що росіяни вночі атакували дронами Дніпро. Один з безпілотників влучив у будинок, внаслідок чого знищено кілька квартир.
