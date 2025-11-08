Вибухи у Києві 8 листопада через дрони

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Росіяни атакують столицю дронами, працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 8 листопада

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:21.

Перед цим у КМВА попереджали про загрозу застосування ударних дронів по столиці.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К.

Також ми писали, що росіяни вночі атакували дронами Дніпро. Один з безпілотників влучив у будинок, внаслідок чого знищено кілька квартир.