Взрывы в Киеве 2 октября - что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Общественное

В четверг, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Российские дроны атакуют город.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Обстрел Киева

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — говорится в сообщении.

Кличко добавил, что еще много дронов направляются в сторону столицы.

Мэр столицы призвал находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.

Где объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:01, 2 октября

Напомним, что до этого взрывы без объявления воздушной тревоги прозвучали в Николаеве и Херсоне.

Кроме того, взрыв был слышен в Сумах. Сейчас проверяется информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры.