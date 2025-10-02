Взрывы в Киеве 2 октября - что известно

В Киеве раздаются взрывы — что известно
Дата публикации 2 октября 2025 22:58
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Общественное
В четверг, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Российские дроны атакуют город.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Обстрел Киева
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — говорится в сообщении.
Кличко добавил, что еще много дронов направляются в сторону столицы.
Мэр столицы призвал находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.
Где объявили воздушную тревогу
Напомним, что до этого взрывы без объявления воздушной тревоги прозвучали в Николаеве и Херсоне.
Кроме того, взрыв был слышен в Сумах. Сейчас проверяется информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры.
