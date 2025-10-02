Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве раздаются взрывы — что известно

В Киеве раздаются взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:58
Взрывы в Киеве 2 октября - что известно
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Общественное

В четверг, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Российские дроны атакуют город.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
В Киеве раздаются взрывы — что известно - фото 1
Пост Кличко. Фото: скриншот

Обстрел Киева

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — говорится в сообщении.

Кличко добавил, что еще много дронов направляются в сторону столицы.

Мэр столицы призвал находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.

Где объявили воздушную тревогу

В Киеве раздаются взрывы — что известно - фото 2
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:01, 2 октября

Напомним, что до этого взрывы без объявления воздушной тревоги прозвучали в Николаеве и Херсоне.

Кроме того, взрыв был слышен в Сумах. Сейчас проверяется информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры.

Киев взрыв обстрелы ПВО война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации