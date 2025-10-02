Відео
Головна Київ У Києві лунають вибухи — що відомо

У Києві лунають вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:58
Вибухи у Києві 2 жовтня - що відомо
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: Суспільне

У четвер, 2 вересня, у Києві пролунали вибухи. Російські дрони атакують місто.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Києві лунають вибухи — що відомо - фото 1
Пост Кличка. Фото: скриншот

Обстріл Києва

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", — говориться у повідомленні.

Кличко додав, що ще багато дронів прямують в бік столиці.

Мер столиці закликав перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.

Де оголосили повітряну тривогу

У Києві лунають вибухи — що відомо - фото 2
Мапа повітряних тривог станом на 23:01, 2 жовтня 

Нагадаємо, що до цього вибухи без оголошення повітряної тривоги пролунали у Миколаєві та Херсоні.

Крім того, вибух було чутно у Сумах. Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
