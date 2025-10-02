Вибухи у Києві 2 жовтня - що відомо

У Києві лунають вибухи — що відомо
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:58
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: Суспільне
У четвер, 2 вересня, у Києві пролунали вибухи. Російські дрони атакують місто.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", — говориться у повідомленні.
Кличко додав, що ще багато дронів прямують в бік столиці.
Мер столиці закликав перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.
Нагадаємо, що до цього вибухи без оголошення повітряної тривоги пролунали у Миколаєві та Херсоні.
Крім того, вибух було чутно у Сумах. Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури.
