Вибухи у Києві 2 жовтня - що відомо

У четвер, 2 вересня, у Києві пролунали вибухи. Російські дрони атакують місто.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Обстріл Києва

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", — говориться у повідомленні.

Кличко додав, що ще багато дронів прямують в бік столиці.

Мер столиці закликав перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.

Де оголосили повітряну тривогу

Мапа повітряних тривог станом на 23:01, 2 жовтня

Нагадаємо, що до цього вибухи без оголошення повітряної тривоги пролунали у Миколаєві та Херсоні.

Крім того, вибух було чутно у Сумах. Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури.