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В Киеве раздаются взрывы — в КМВА рассказали о деталях атаки

18 ноября 2023 00:34
обновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября — детали атаки от КГВА
Взрывы в городе ночью. Фото: t.me/kirovogradskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, раздались около 00:30. По официальным данным, работают силы ПВО по "шахедам". Воздушная тревога в области объявлена из-за угрозы БпЛА.

О работе ПВО в Киеве сообщают в КГВА.

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Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября

Обновлено 00:36. Взрывы в столице связаны со сбитием беспилотников врага.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Перед этим Воздушные силы писали, что БпЛА следует в направлении Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:41. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Офиса Президента Андрея Ермака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Офиса Президента Андрея Ермака

В Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА в следующих областях:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Одесская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине более 4 часов длится воздушная тревога. Враг продолжает атаковать беспилотниками.

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