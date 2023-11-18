Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября — детали атаки от КГВА

Взрывы в городе ночью. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, раздались около 00:30. По официальным данным, работают силы ПВО по "шахедам". Воздушная тревога в области объявлена из-за угрозы БпЛА.

О работе ПВО в Киеве сообщают в КГВА.

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Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября

Обновлено 00:36. Взрывы в столице связаны со сбитием беспилотников врага.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Перед этим Воздушные силы писали, что БпЛА следует в направлении Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:41. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Офиса Президента Андрея Ермака

В Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА в следующих областях:

Киевская,

Черниговская,

Черкасская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Николаевская,

Херсонская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине более 4 часов длится воздушная тревога. Враг продолжает атаковать беспилотниками.