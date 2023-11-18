Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября — детали атаки от КГВА

В Киеве раздаются взрывы — в КМВА рассказали о деталях атаки
Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, раздались около 00:30. По официальным данным, работают силы ПВО по "шахедам". Воздушная тревога в области объявлена из-за угрозы БпЛА.
О работе ПВО в Киеве сообщают в КГВА.
Взрывы в Киеве сейчас 18 ноября
Обновлено 00:36. Взрывы в столице связаны со сбитием беспилотников врага.
Перед этим Воздушные силы писали, что БпЛА следует в направлении Киева.
Обновлено 00:41. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.
В Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА в следующих областях:
- Киевская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Одесская.
Напомним, что в Украине более 4 часов длится воздушная тревога. Враг продолжает атаковать беспилотниками.
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