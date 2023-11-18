Вибухи в Києві зараз 18 листопада — деталі атаки від КМВА

Вибухи в місті вночі. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, пролунали близько 00:30. За офіційними даними, працюють сили ППО по "шахедам". Повітряна тривога в області оголошена через загрозу БпЛА.

Про роботу ППО в Києві повідомляють у КМВА.

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Вибухи в Києві зараз 18 листопада

Оновлено 00:36. Вибухи в столиці пов'язані зі збиттям безпілотників ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Перед цим Повітряні сили писали, що БпЛА прямують в напрямку Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:41. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликає не знімати роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Офісу Президента Андрія Єрмака

Наразі в Україні триває повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА в таких областях:

Київська,

Чернігівська,

Черкаська,

Вінницька,

Хмельницька,

Миколаївська,

Херсонська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні понад 4 години триває повітряна тривога. Ворог продовжує атакувати безпілотниками.