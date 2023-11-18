Вибухи в Києві зараз 18 листопада — деталі атаки від КМВА

У Києві лунають вибухи — у КМВА розповіли про деталі атаки
Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, пролунали близько 00:30. За офіційними даними, працюють сили ППО по "шахедам". Повітряна тривога в області оголошена через загрозу БпЛА.
Про роботу ППО в Києві повідомляють у КМВА.
Вибухи в Києві зараз 18 листопада
Оновлено 00:36. Вибухи в столиці пов'язані зі збиттям безпілотників ворога.
Перед цим Повітряні сили писали, що БпЛА прямують в напрямку Києва.
Оновлено 00:41. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликає не знімати роботу ППО.
Наразі в Україні триває повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА в таких областях:
- Київська,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Одеська.
Нагадаємо, що в Україні понад 4 години триває повітряна тривога. Ворог продовжує атакувати безпілотниками.
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