Взрывы в Киеве 20 августа из-за дронов

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, поздно вечером 20 августа. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Звуки взрывов в Киеве вечером 20 августа

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении в 23:33.

Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что в Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. Кроме того, около часа назад дроны тоже были возле Киева.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что несколько часов назад взрывы были в Харькове. В области тоже фиксировали дроны.

Также мы писали, что днем сегодня мощные взрывы прогремели в Сумах. Что стало причиной, неизвестно, однако в отдельных районах области была тревога.