Взрывы в Киеве 20 августа из-за дронов

В Киеве раздаются звуки взрывов
Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, поздно вечером 20 августа. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Звуки взрывов в Киеве вечером 20 августа
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении в 23:33.
Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что в Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. Кроме того, около часа назад дроны тоже были возле Киева.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что несколько часов назад взрывы были в Харькове. В области тоже фиксировали дроны.
Также мы писали, что днем сегодня мощные взрывы прогремели в Сумах. Что стало причиной, неизвестно, однако в отдельных районах области была тревога.
Читайте Новини.LIVE!