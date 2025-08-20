Вибухи у Києві 20 серпня через дрони

Збиття дрона. Фото ілюстративне: Західне ОТО НГУ

Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Звуки вибухів у Києві ввечері 20 серпня

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні о 23:33.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що в Київській області було зафіксовано ворожі дрони. Крім того, близько години тому дрони теж були біля Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що кілька годин тому вибухи були у Харкові. В області теж фіксували дрони.

Також ми писали, що вдень сьогодні потужні вибухи пролунали у Сумах. Що стало причиною, невідомо, однак в окремих районах області була тривога.