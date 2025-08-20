Вибухи у Києві 20 серпня через дрони

У Києві лунають звуки вибухів
Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Звуки вибухів у Києві ввечері 20 серпня
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні о 23:33.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що в Київській області було зафіксовано ворожі дрони. Крім того, близько години тому дрони теж були біля Києва.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому вибухи були у Харкові. В області теж фіксували дрони.
Також ми писали, що вдень сьогодні потужні вибухи пролунали у Сумах. Що стало причиною, невідомо, однак в окремих районах області була тривога.
Читайте Новини.LIVE!