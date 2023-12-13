В Киеве раздавались взрывы - столица под обстрелом ракет
Взрывы в Киеве сейчас, 13 декабря, прогремели около 3:00. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает общественный деятель Андрей Смолий .
В Киеве прогремел ряд взрывов. По данным Андрея Смолия, столица находилась под обстрелом ракет.
В свою очередь Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.
Сообщается, что воздушная тревога была объявлена после взрывов.
Обновлено 03:18. Киевские мониторинговые каналы сообщают о повреждениях, нанесенных взрывной волной. Да, у некоторых людей выбило окна.
Также есть информация, что местами нет воды.
Обновлено 03:22. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Днепровском районе столицы. По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия.
"В Днепровском районе во дворе жилого дома горят автомобили. Экстренные службы направляются на место" , — говорится в сообщении.
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