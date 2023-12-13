В Киеве раздавались взрывы - столица под обстрелом ракет

Дым поднимается после взрыва ночью. Фото:

Взрывы в Киеве сейчас, 13 декабря, прогремели около 3:00. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает общественный деятель Андрей Смолий .

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В Киеве прогремел ряд взрывов. По данным Андрея Смолия, столица находилась под обстрелом ракет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала общественного деятеля Андрея Смолия

В свою очередь Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Сообщается, что воздушная тревога была объявлена после взрывов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:18. Киевские мониторинговые каналы сообщают о повреждениях, нанесенных взрывной волной. Да, у некоторых людей выбило окна.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев"

Также есть информация, что местами нет воды.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала INSIDER KYIV

Обновлено 03:22. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Днепровском районе столицы. По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия.

"В Днепровском районе во дворе жилого дома горят автомобили. Экстренные службы направляются на место" , — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

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