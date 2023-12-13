Вибухи в Києві зараз 13 грудня — столиця під обстрілом ракет

У Києві пролунали вибухи — столиця під обстрілом ракет
Вибухи в Києві зараз, 13 грудня, прогриміли близько 03:00. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.
У Києві прогриміла низка вибухів. За даними Андрія Смолія, столиця перебувала під обстрілом ракет.
Своєю чергою Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.
Повідомляється, що повітряну тривогу оголосили після вибухів.
Оновлено 03:18. Київські моніторингові канали повідомляють про пошкодження, завдані вибуховою хвилею. Так, у деяких людей вибило вікна.
Також є інформація, що місцями в Києві немає води.
Оновлено 03:22. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в Дніпровському районі столиці. За його словами, екстрені служби прямують на місце подій.
"У Дніпровському районі у дворі житлового будинку палають автівки. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться в повідомленні.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!