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У Києві пролунали вибухи — столиця під обстрілом ракет

13 грудня 2023 03:07
оновлено: 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві зараз 13 грудня — столиця під обстрілом ракет
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз, 13 грудня, прогриміли близько 03:00. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.

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У Києві прогриміла низка вибухів. За даними Андрія Смолія, столиця перебувала під обстрілом ракет.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу громадського діяча Андрія Смолія
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу громадського діяча Андрія Смолія

Своєю чергою Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повідомляється, що повітряну тривогу оголосили після вибухів. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 13 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:18. Київські моніторингові канали повідомляють про пошкодження, завдані вибуховою хвилею. Так, у деяких людей вибило вікна.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ"

Також є інформація, що місцями в Києві немає води.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу INSIDER KYIV
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу INSIDER KYIV

Оновлено 03:22. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в Дніпровському районі столиці. За його словами, екстрені служби прямують на місце подій.

"У Дніпровському районі у дворі житлового будинку палають автівки. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

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