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В Киеве развеваются более 100 тысяч тюльпанов, которые бесплатно передали Нидерланды

23 апреля 2024 08:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве развеваются более 100 тысяч тюльпанов, которые бесплатно передали Нидерланды
Нидерландские тюльпаны в центре столицы. Фото: Официальный портал Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве процветает 115 тысяч тюльпанов, которые Королевство Нидерландов бесплатно передало украинской столице еще осенью. Традицию начали еще четыре года назад.

Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

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"Для нас очень ценно, что в это сложное для Украины время иностранные партнеры поддерживают столицу, в частности, в части озеленения. Осенью столица получила 115 тысяч луковиц", — сказал заместитель председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям Владимир Прокопов во время встречи с Почетным консулом Украины в городе Амстердам Эмилем де Севрен Жакетом.

Второй, в свою очередь, отметил, что такой подарок символизирует крепкую дружбу между двумя странами и поддержку нашего государства.

Отмечается, что Киев уже четыре года подряд получает тюльпаны от Нидерландов. Сегодня же цветы развеваются в каждом районе столицы.

Тюльпаны в Киеве
Прокопов и де Севрен Жакет. Фото: Официальный портал Киева

Напомним, на днях стало известно, что Нидерланды срочно выделяют более 200 млн. евро на снаряды и ПВО для Украины.

Добавим, Нидерланды могут купить системы Patriot для передачи нашему государству.

Киев
украинцы
Нидерланды
Украина
цветы
столица
тюльпаны

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