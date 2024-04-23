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У Києві майорять понад 100 тисяч тюльпанів, які безоплатно передали Нідерланди

23 квітня 2024 08:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві майорять понад 100 тисяч тюльпанів, які безоплатно передали Нідерланди
Нідерландські тюльпани в центрі столиці. Фото: Офіційний портал Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Королівство Нідерландів безкоштовно передало українській столиці ще восени. Традицію започаткували чотири року тому. 

Про це повідоми на Офіційному порталі Києва. 

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"Для нас дуже цінно, що в цей складний для України час іноземні партнери підтримують столицю, зокрема в частині озеленення.Восени столиця отримала 115 тисяч цибулин", — сказав заступник голови КМДА із самоврядних повноважень Володимир Прокопів під час зустрічі з Почесним консулом України у місті Амстердам Емілем де Севрен Жакетом.

Другий, своєю чергою, зазначив, що такий подарунок символізує міцну дружбу між двома країнами та підтримку нашої держави. 

Зазначається, що Київ вже чотири роки поспіль отримає тюльпани від Нідерландів. Сьогодні ж квіти майорять у кожному районі столиці. 

Тюльпани у Києві
Прокопів та де Севрен Жакет. Фото: Офіційний портал Києва

Нагадаємо, днями стало відомо, що Нідерланди терміново виділяють понад 200 млн євро на снаряди і ППО для України. 

Додамо, Нідерланди можуть викупити системи Patriot для передачі нашій державі.

Київ
українці
Нідерланди
Україна
квіти
столиця
тюльпани

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