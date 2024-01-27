В Киеве почти миллион жителей не платит долги за электроэнергию

Оплата электроэнергии. Фото: Вечерний Киев

В преддверии зимы в Киеве 140 тысяч семей задолжали по меньшей мере за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживает с невысоким месячным потреблением.

Об этом сообщили в ZN.UA.

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Киевляне не вовремя платят за электроэнергию

По состоянию на начало 2024 года около миллиона киевлян остаются должниками за электроэнергию.

На сегодняшний день около 40% жителей Киева не платят счета за электроэнергию вовремя. Это также влияет на работу энергетиков в столь тяжелые времена, вызванные войной и постоянными обстрелами.

"Большинство с совсем невысоким месячным потреблением — менее 250 кВтч, которые, вероятно, не проживают постоянно, то есть есть шанс, что вернутся и оплатят", — сообщил журналист издания.

Откуда берутся должники

В частности, существует группа риска в 19 тыс. должников. Они используют около 250—500 кВтч в месяц и не платят за это. Впрочем, существуют и около 7 тыс. семей, потребляющих от 500 кВтч в месяц.

Из-за такой ситуации распределяется задолженность неравномерно: к началу года 28 тысяч абонентов (2,2% от столичных должников) создали 43% общей задолженности.

Ранее мы сообщали, что в компании по снабжению электроэнергией Yasno уточнили детали начисления штрафов и пени из-за задолженности. Также известно, когда начнутся первые обесточивания неплательщиков.

Напомним, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.