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У Києві майже мільйон мешканців не сплачує борги за електроенергію

27 січня 2024 21:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві майже мільйон мешканців не сплачує борги за електроенергію
Сплата за електроенергію. Фото: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Напередодні зими у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість з них проживають з невисоким місячним споживанням.

Про це повідомили у ZN.UA.

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Кияни не вчасно платять за електроенергію

Cтаном на початок 2024 року, близько мільйона киян залишаються боржниками за електроенергію. 

Станом на сьогоднішній день близько 40% мешканців Києва не сплачують рахунки за електроенергію вчасно. Це також впливає на роботу енергетиків у такі важкі часи, спричинені війною та постійними обстрілами.

"Більшість із зовсім невисоким місячним споживанням — менше 250 кВт·год, які, ймовірно, не проживають постійно, тобто є шанс, що повернуться і оплатять", — повідомив журналіст видання.

Звідки беруться боржники

Зокрема, є група ризику в 19 тис. боржників. Вони використовують близько 250—500 кВт·год на місяць і не платять за це. Втім, існують і близько 7 тис. сімей, які споживають від 500 кВт·год на місяць.

Через таку ситуацію розподіляється заборгованість нерівномірно: на початок року 28 тисяч абонентів (2,2% від столичних боржників) створили 43% загальної заборгованості.

Раніше ми повідомляли, що у компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.

Нагадуємо, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

комунальні послуги
Київ
електроенергія
борги
столиця

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