У Києві майже мільйон мешканців не сплачує борги за електроенергію
Напередодні зими у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість з них проживають з невисоким місячним споживанням.
Про це повідомили у ZN.UA.
Кияни не вчасно платять за електроенергію
Cтаном на початок 2024 року, близько мільйона киян залишаються боржниками за електроенергію.
Станом на сьогоднішній день близько 40% мешканців Києва не сплачують рахунки за електроенергію вчасно. Це також впливає на роботу енергетиків у такі важкі часи, спричинені війною та постійними обстрілами.
"Більшість із зовсім невисоким місячним споживанням — менше 250 кВт·год, які, ймовірно, не проживають постійно, тобто є шанс, що повернуться і оплатять", — повідомив журналіст видання.
Звідки беруться боржники
Зокрема, є група ризику в 19 тис. боржників. Вони використовують близько 250—500 кВт·год на місяць і не платять за це. Втім, існують і близько 7 тис. сімей, які споживають від 500 кВт·год на місяць.
Через таку ситуацію розподіляється заборгованість нерівномірно: на початок року 28 тисяч абонентів (2,2% від столичних боржників) створили 43% загальної заборгованості.
Раніше ми повідомляли, що у компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.
Нагадуємо, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.
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