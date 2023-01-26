Трагедия в Броварах - в Киеве почтили память Монастырского и его коллег

Память о погибших в авиакатастрофе

В Киеве, 26 января почтили память погибшего руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах. Погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель, государственный секретарь МВД и другие представители министерства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Почтение памяти

Прошло 9 дней со дня гибели руководства МВД в авиакатастрофе. Так, 26 января состоялись траурные мероприятия по увековечению памяти погибших в той авиакатастрофе.

В сообщении указывается, что 18 января руководство МВД Украины во главе с и.о. министра внутренних дел Игорем Клименко и при участии и.о. о. государственного секретаря МВД Инны Ящук, других представителей ведомства, друзья и соратники, родные погибших, посетили Байковое кладбище в Киеве, где похоронили Дениса Монастырского и его коллег.

"В обед в Софийском соборе прошла памятная панихида и молебен по всем погибшим в результате падения вертолета – как невинными жертвами обстоятельств гражданскими гражданами, так и должностными лицами МВД", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 января, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет. Известно, что в результате падения вертолета есть погибшие и раненые.

Также стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек, среди них руководство Министерства внутренних дел.