Трагедия в Броварах - в Киеве почтили память Монастырского и его коллег

В Киеве почтили память погибшего руководства МВД в Броварах
В Киеве, 26 января почтили память погибшего руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах. Погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель, государственный секретарь МВД и другие представители министерства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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Почтение памяти
Прошло 9 дней со дня гибели руководства МВД в авиакатастрофе. Так, 26 января состоялись траурные мероприятия по увековечению памяти погибших в той авиакатастрофе.
В сообщении указывается, что 18 января руководство МВД Украины во главе с и.о. министра внутренних дел Игорем Клименко и при участии и.о. о. государственного секретаря МВД Инны Ящук, других представителей ведомства, друзья и соратники, родные погибших, посетили Байковое кладбище в Киеве, где похоронили Дениса Монастырского и его коллег.
"В обед в Софийском соборе прошла памятная панихида и молебен по всем погибшим в результате падения вертолета – как невинными жертвами обстоятельств гражданскими гражданами, так и должностными лицами МВД", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 18 января, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет. Известно, что в результате падения вертолета есть погибшие и раненые.
Также стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек, среди них руководство Министерства внутренних дел.