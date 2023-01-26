Трагедія у Броварах – у Києві вшанували пам'ять Монастирського та його колег

У Києві вшанували пам'ять загиблого керівництва МВС у Броварах
У Києві, 26 січня, вшанували пам'ять загиблого керівництва МВС в авіакатастрофі в Броварах. Загинули Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник, державний секретар МВС та інші представники міністерства.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
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Вшанування пам'яті
Минуло 9 днів із дня загибелі керівництва МВС в авіакатастрофі. Так, 26 січня відбулися жалобні заходи щодо увічнення пам'яті загиблих у тій авіакатастрофі.
У повідомленні зазначається, що 18 січня керівництво МВС України на чолі з в.о. міністра внутрішніх справ Ігорем Клименком та за участю в.о. о. державного секретаря МВС Інни Ящук, інших представників відомства, друзі та соратники, рідні загиблих, відвідали Байковий цвинтар у Києві, де поховали Дениса Монастирського та його колег.
"В обід у Софійському соборі пройшла пам'ятна панахида та молебень за всіх загиблих внаслідок падіння вертольота — як безневинними жертвами обставин цивільними громадянами, так і посадовими особами МВС", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, у місті Бровари Київської області пролунав вибух. На об'єкт інфраструктури впав літальний апарат. У поліції повідомили, що впав гелікоптер. Відомо, що внаслідок падіння вертольота є загиблі та поранені.
Також стало відомо, що у Броварах 18 січня внаслідок падіння вертольота біля дитячого садка загинули 18 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ.