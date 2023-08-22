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В Киеве малолетние дети потерялись в лесу: полиция рассказала детали

22 августа 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве малолетние дети потерялись в лесу: полиция рассказала детали
Дети в лесу. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице на "горячую" линию 112 обратилась киевлянка с уведомлением о том, что ее дети потерялись в лесу во время прогулки. Женщина пыталась найти детей самостоятельно, однако ей этого не удалось, а потому попросила помощи у патрульных.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Как сообщают полицейские, женщина вышла на прогулку со своими детьми в лес, однако отвлеклась на несколько минут и потеряла малышей из виду.

Киевлянка немедленно позвонила полиции. Правоохранители сразу начали обследовать территорию.

"Через два часа поисков, полицейским удалось найти путешественников, отошедших от родителей на несколько километров", — говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве обороны Украины разрабатывают законопроект о создании военной полиции . Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).

Добавим, в Киеве 18-летний аферист оборудовал фиктивный обменник и нечестным путём "заработал" 58 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника.

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