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У Києві малолітні діти загубились у лісі: поліція розповіла деталі

22 серпня 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві малолітні діти загубились у лісі: поліція розповіла деталі
Діти в лісі. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці на "гарячу" лінію 112 звернулась киянка з повідомленням про те, що її діти загубились у лісі під час прогулянки. Жінка намагалась знайти дітей самостійно, однак їй цього не вдалось, а тому попросила допомоги в патрульних

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі

Як повідомляють поліціянти, жінка вийшла на прогулянку із своїми дітьми до лісу, однак відволіклась на декілька хвилин і втратила малечу з поля зору.

Киянка негайно зателефонувала до поліції. Правоохоронці відразу почали обстежувати територію.

"Через дві години пошуків, поліцейським вдалося знайти мандрівників, які відійшли від батьків на кілька кілометрів", — йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міністерстві оборони України розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Додамо, у Києві 18-річний аферист обладнав фіктивний обмінник і нечесним шляхом "заробив" 58 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника.

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