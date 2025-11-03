В Киеве появился маньяк, который нападает на женщин и бьет их молотком - что говорят в полиции

Полицейские. Иллюстративное фото: полиция Киева / Facebook

В понедельник, 3 ноября, в соцсетях распространилась информация о "маньяке", который якобы нападает на жительниц Оболонского района Киева и бьет их молотком. Сейчас ситуацию проверяет столичная полиция.

Об этом в Telegram сообщает канал Полиция Киева.

Реклама

Читайте также:

"Маньяк" в Киеве бьет женщин молотком

Согласно сообщению в соцсетях, "маньяк" нападает на женщин в темное время суток и наносит удары молотком по голове. Сейчас уже известно об 11 пострадавших, но в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по этому поводу.

Пост о якобы "маньяке" в Киеве. Фото: скриншот из Facebook

"По указанному факту продолжается проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей", — говорится в сообщении.

Также правоохранители призвали людей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В то же время, если кто-то из граждан имеет сведения о вышеуказанном событии — полицейские просят обратиться на линию 102.

Информация от полиции об инциденте. Фото: скриншот в Telegram

Напомним, недавно мы писали, что парень в Хмельницкой области до смерти избил свою мать. За содеянное ему вынесли приговор.

Также мы сообщали, что в Черниговской области женщина наносила ранения своему сожителю. Ее наказали.