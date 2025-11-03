В Киеве появился маньяк, который нападает на женщин и бьет их молотком - что говорят в полиции

В Киеве "маньяк" нападает на женщин — что говорят в полиции
В понедельник, 3 ноября, в соцсетях распространилась информация о "маньяке", который якобы нападает на жительниц Оболонского района Киева и бьет их молотком. Сейчас ситуацию проверяет столичная полиция.
Об этом в Telegram сообщает канал Полиция Киева.
"Маньяк" в Киеве бьет женщин молотком
Согласно сообщению в соцсетях, "маньяк" нападает на женщин в темное время суток и наносит удары молотком по голове. Сейчас уже известно об 11 пострадавших, но в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по этому поводу.
"По указанному факту продолжается проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей", — говорится в сообщении.
Также правоохранители призвали людей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В то же время, если кто-то из граждан имеет сведения о вышеуказанном событии — полицейские просят обратиться на линию 102.
