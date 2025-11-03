У Києві з'явився маніяк, який нападає на жінок та б'є їх молотком - що говорять у поліції

У Києві "маніяк" нападає на жінок — що говорять у поліції
У понеділок, 3 листопада, в соцмережах розповсюдилася інформація про "маніяка", який нібито нападає на мешканок Оболонського району Києва та б'є їх молотком. Наразі ситуацію перевіряє столична поліція.
Про це у Telegram повідомляє канал Поліція Києва.
"Маніяк" у Києві б'є жінок молотком
Згідно допису у соцмережах, "маніяк" нападає на жінок у темну пору доби та завдає ударів молотком по голові. Наразі вже відомо про 11 постраждалих, але до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з цього приводу.
"За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці закликали людей довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. Водночас, якщо хтось з громадян має відомості щодо вищевказаної події — поліцейські просять звернутися на лінію 102.
