У Києві з'явився маніяк, який нападає на жінок та б'є їх молотком - що говорять у поліції

У понеділок, 3 листопада, в соцмережах розповсюдилася інформація про "маніяка", який нібито нападає на мешканок Оболонського району Києва та б'є їх молотком. Наразі ситуацію перевіряє столична поліція.

Про це у Telegram повідомляє канал Поліція Києва.

"Маніяк" у Києві б'є жінок молотком

Згідно допису у соцмережах, "маніяк" нападає на жінок у темну пору доби та завдає ударів молотком по голові. Наразі вже відомо про 11 постраждалих, але до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з цього приводу.

Пост про нібито "маніяка" у Києві. Фото: скриншот з Facebook

"За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликали людей довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. Водночас, якщо хтось з громадян має відомості щодо вищевказаної події — поліцейські просять звернутися на лінію 102.

Інформація від поліції щодо інциденту. Фото: скриншот в Telegram

