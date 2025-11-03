Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві "маніяк" нападає на жінок — що говорять у поліції

У Києві "маніяк" нападає на жінок — що говорять у поліції

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 23:42
Оновлено: 00:00
У Києві з'явився маніяк, який нападає на жінок та б'є їх молотком - що говорять у поліції
Поліцейські. Ілюстративне фото: поліція Києва / Facebook

У понеділок, 3 листопада, в соцмережах розповсюдилася інформація про "маніяка", який нібито нападає на мешканок Оболонського району Києва та б'є їх молотком. Наразі ситуацію перевіряє столична поліція

Про це у Telegram повідомляє канал Поліція Києва.

Реклама
Читайте також:

"Маніяк" у Києві б'є жінок молотком

Згідно допису у соцмережах, "маніяк" нападає на жінок у темну пору доби та завдає ударів молотком по голові. Наразі вже відомо про 11 постраждалих, але до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з цього приводу.

Маніяк у Києві нападає на жінок
Пост про нібито "маніяка" у Києві. Фото: скриншот з Facebook

"За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликали людей довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. Водночас, якщо хтось з громадян має відомості щодо вищевказаної події — поліцейські просять звернутися на лінію 102.

Поліція прокоментувала пост про "маніяка" у Києві
Інформація від поліції щодо інциденту. Фото: скриншот в Telegram

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що хлопець у Хмельницькій області до смерті побив свою матір. За скоєне йому винесли вирок.

Також ми повідомляли, що у Чернігівській області жінка завдавала поранень своєму співмешканцю. Її покарали.

Київ напад поліція Україна жінки Кримінал
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації