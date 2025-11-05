Видео
Главная Киев В Киеве маршрутка влетела в столб — есть много пострадавших

В Киеве маршрутка влетела в столб — есть много пострадавших

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 20:01
обновлено: 20:01
ДТП в Киеве 5 ноября - что известно
ДТП в Святошинском районе. Фото: Полиция Киева

В среду, 5 ноября, в Святошинском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Около 15:30 в полицию столицы поступило сообщение об аварии с пострадавшими.

Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.

ДТП в Киеве

По предварительной информации, водитель маршрутки марки МАЗ не справился с управлением и врезался в электроопору вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.

В результате столкновения пострадали по меньшей мере пять человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, решается вопрос об их госпитализации.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции, патрульные и медики, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области пьяный водитель устроил серьезную аварию, травмированы дети.

Также мы писали, что голкипер "Интера" сбил человека на кресле колесном.

ДТП Киев авария полиция столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
