ДТП в Киеве 5 ноября - что известно

ДТП в Святошинском районе. Фото: Полиция Киева

В среду, 5 ноября, в Святошинском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Около 15:30 в полицию столицы поступило сообщение об аварии с пострадавшими.

Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.

Пост Полиции Киева. Фото: скриншот

ДТП в Киеве

По предварительной информации, водитель маршрутки марки МАЗ не справился с управлением и врезался в электроопору вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.

В результате столкновения пострадали по меньшей мере пять человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, решается вопрос об их госпитализации.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции, патрульные и медики, которые выясняют все обстоятельства аварии.

ДТП в Святошинском районе. Фото: Полиция Киева

