ДТП у Києві 5 листопада - що відомо

ДТП у Святошинському районі. Фото: Поліція Києва

У середу, 5 листопада, у Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Близько 15:30 до поліції столиці надійшло повідомлення про аварію з потерпілими.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

Пост Поліції Києва. Фото: скриншот

ДТП у Києві

За попередньою інформацією, водій маршрутки марки МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Унаслідок зіткнення постраждали щонайменше п’ятеро людей, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають медичну допомогу, вирішується питання про їх госпіталізацію.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції, патрульні та медики, які з’ясовують усі обставини аварії.

ДТП у Святошинському районі. Фото: Поліція Києва

