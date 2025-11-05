Відео
Головна Київ У Києві маршрутка влетіла в стовп — є багато постраждалих

У Києві маршрутка влетіла в стовп — є багато постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:01
Оновлено: 20:25
ДТП у Києві 5 листопада - що відомо
ДТП у Святошинському районі. Фото: Поліція Києва

У середу, 5 листопада, у Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Близько 15:30 до поліції столиці надійшло повідомлення про аварію з потерпілими.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

Читайте також:
У Києві маршрутка влетіла в стовп — є багато постраждалих - фото 1
Пост Поліції Києва. Фото: скриншот

ДТП у Києві

За попередньою інформацією, водій маршрутки марки МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Унаслідок зіткнення постраждали щонайменше п’ятеро людей, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають медичну допомогу, вирішується питання про їх госпіталізацію.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції, патрульні та медики, які з’ясовують усі обставини аварії.

У Києві маршрутка влетіла в стовп — є багато постраждалих - фото 2
ДТП у Святошинському районі. Фото: Поліція Києва 

Нагадаємо, що ми повідомляли, що на Одещині п'яний водій влаштував серйозну аварію, травмовано дітей.

Також ми писали, що голкіпер "Інтера" збив людину на кріслі колісному.

ДТП Київ аварія поліція столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
