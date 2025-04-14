В Киеве на Оболони произошло ДТП - есть пострадавшие

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть раненые
В Оболонском районе утром в понедельник, 14 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. В результате аварии пятеро пассажиров получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
ДТП на Оболони 14 апреля
Сегодня около 8:40 утра водитель маршрутки двигался по улице Днепроводской и въехал в припаркованный справа от дороги грузовик Mercedes Benz.
В результате ДТП пять пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет получили повреждения, в частности, переломы конечностей — их госпитализировали.
Правоохранители установили, что 54-летний водитель автобуса был трезв. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил дорожного движения.
Напомним, на Закарпатье авто въехало в отбойник, в результате чего погиб человек.
А во Львове судили водителя общественного транспорта из-за смертельного наезда на пешехода.
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