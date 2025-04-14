У Києві на Оболоні сталася ДТП — є постраждалі

У Києві маршрутка зіштовхнулася із вантажівкою, є поранені
В Оболонському районі вранці у понеділок, 14 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.
ДТП на Оболоні 14 квітня
Сьогодні близько 8:40 ранку водій маршрутки рухався вулицею Дніпроводською та в'їхав у припарковану праворуч від дороги вантажівку Mercedes Benz.
Внаслідок ДТП п'ять пасажирів автобуса віком від 32 до 56 років отримали ушкодження, зокрема, переломи кінцівок — їх ушпиталили.
Правоохоронці встановили, що 54-річний водій автобуса був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, на Закарпатті авто в'їхало у відбійник, внаслідок чого загинула людина.
А у Львові судили водія громадського транспорту через смертельний наїзд на пішохода.
Читайте Новини.LIVE!