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У Києві маршрутка зіштовхнулася із вантажівкою, є поранені

14 квітня 2025 12:17
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві на Оболоні сталася ДТП — є постраждалі
Маршрутка на місці ДТП. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

В Оболонському районі вранці у понеділок, 14 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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ДТП на Оболоні 14 квітня

Сьогодні близько 8:40 ранку водій маршрутки рухався вулицею Дніпроводською та в'їхав у припарковану праворуч від дороги вантажівку Mercedes Benz.

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Медики допомагають пасажирам. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП п'ять пасажирів автобуса віком від 32 до 56 років отримали ушкодження, зокрема, переломи кінцівок — їх ушпиталили.

Маршрутне таксі в Оболонському районі врізалося у вантажівку
Швидка допомога на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що 54-річний водій автобуса був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, на Закарпатті авто в'їхало у відбійник, внаслідок чого загинула людина.

А у Львові судили водія громадського транспорту через смертельний наїзд на пішохода.

ДТП Київ аварія поліція маршрутки
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