У Києві на Оболоні сталася ДТП — є постраждалі

Маршрутка на місці ДТП. Фото: Нацполіція

В Оболонському районі вранці у понеділок, 14 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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ДТП на Оболоні 14 квітня

Сьогодні близько 8:40 ранку водій маршрутки рухався вулицею Дніпроводською та в'їхав у припарковану праворуч від дороги вантажівку Mercedes Benz.

Медики допомагають пасажирам. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП п'ять пасажирів автобуса віком від 32 до 56 років отримали ушкодження, зокрема, переломи кінцівок — їх ушпиталили.

Швидка допомога на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що 54-річний водій автобуса був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.

Скриншот допису поліції Києва

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