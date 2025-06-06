Последствия российской атаки на Киев 6 июня - фоторепортаж

Выгорела квартира в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 6 июня Киев подвергся очередной масштабной комбинированной атаке со стороны России. Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), удары вызвали масштабные разрушения в шести районах города, есть погибшие и пострадавшие.

Корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов побывал на месте происшествия.

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По обновленным данным, в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека. Еще 16 человек получили ранения, десять из них были госпитализированы, другим оказали помощь на месте. В нескольких точках до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Выгорела квартира в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выгоревшие окна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руины во дворе домов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Соломенский район пострадал больше всего: там вспыхнул масштабный пожар в нежилом ангаре площадью около 500 кв. м, а также возникло возгорание на 11 этаже жилого 16-этажного дома. Пожарные спасли трех человек, пожар удалось ликвидировать.

Разрушения в библиотеке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве есть значительные разрушения среди объектов гражданской инфраструктуры

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков по меньшей мере в трех локациях. Повреждены два автомобиля, жертв и возгораний предварительно не обнаружено. В то же время на этом участке пострадала колея метрополитена между станциями "Дарница" и "Левобережная", хотя без жертв.

Разрушенная квартира в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском районе горел объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, автомобиль возле АЗС и объекты в нежилой застройке. Также зафиксировано падение обломков в нескольких местах, а в Деснянском районе на открытой территории были обнаружены обломки сбитого БпЛА, обошлось без повреждений и жертв.

Также известно, что в Шевченковском районе зафиксирован пожар в зоне нежилой застройки, продолжается уточнение информации.

В Днепровском районе повреждена автозаправочная станция, а также сообщается о падении обломков на других участках. Выбиты окна в жилых домах и учреждениях социальной сферы вблизи очагов возгорания.

Напомним, в Киеве в ночь на 6 июня раздавалась серия мощных взрывов, возникли перебои со светом.

Кроме того, в столице возникли проблемы с работой метрополитена — из-за обстрелов России есть повреждения на путях.