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У Києві масові руйнування у житлових будинках — фоторепортаж

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Дата публікації: 6 червня 2025 07:55
Наслідки російської атаки на Київ 6 червня — фоторепортаж
Вигоріла квартира в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі.

Кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував на місці події. 

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За оновленими даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи. Ще 16 людей отримали поранення, десятеро з них були госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці. У кількох точках досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Солом'янський район 6 червня
Вигоріла квартира в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ 6 червня
Вигорілі вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район
Руїни в дворі будинків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Солом’янський район постраждав найбільше: там спалахнула масштабна пожежа в нежитловому ангарі площею близько 500 кв. м, а також виникло загоряння на 11 поверсі житлового 16-поверхового будинку. Вогнеборці врятували трьох людей, пожежу вдалося ліквідувати.

Київ 6 червня вибухи
Руйнування в бібліотеці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Будинки в Києві атака 6 червня
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві є значні руйнування серед об'єктів цивільної інфраструктури

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі, жертв і загорянь попередньо не виявлено. Водночас на цій ділянці постраждала колія метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна", хоча без жертв.

Солом'янський район 6 червня атака
Зруйнована квартира в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, автомобіль біля АЗС та об’єкти в нежитловій забудові. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях, а в Деснянському районі на відкритій території було виявлено уламки збитого БпЛА, обійшлося без ушкоджень і жертв.

Також відомо, що в Шевченківському районі зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови, триває уточнення інформації.

У Дніпровському районі пошкоджено автозаправну станцію, а також повідомляється про падіння уламків на інших ділянках. Вибиті вікна в житлових будинках і закладах соціальної сфери поблизу осередків займання.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 6 червня лунала серія потужних вибухів, виникли перебої зі світлом. 

Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену — через обстріл Росії є пошкодження на коліях.

Київ вибух безпілотники ракети фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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