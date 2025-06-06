Наслідки російської атаки на Київ 6 червня — фоторепортаж

У Києві масові руйнування у житлових будинках — фоторепортаж
У ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі.
Кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував на місці події.
Наслідки російської атаки по Києву 6 червня
За оновленими даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи. Ще 16 людей отримали поранення, десятеро з них були госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці. У кількох точках досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Солом’янський район постраждав найбільше: там спалахнула масштабна пожежа в нежитловому ангарі площею близько 500 кв. м, а також виникло загоряння на 11 поверсі житлового 16-поверхового будинку. Вогнеборці врятували трьох людей, пожежу вдалося ліквідувати.
У Києві є значні руйнування серед об'єктів цивільної інфраструктури
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі, жертв і загорянь попередньо не виявлено. Водночас на цій ділянці постраждала колія метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна", хоча без жертв.
У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, автомобіль біля АЗС та об’єкти в нежитловій забудові. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях, а в Деснянському районі на відкритій території було виявлено уламки збитого БпЛА, обійшлося без ушкоджень і жертв.
Також відомо, що в Шевченківському районі зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови, триває уточнення інформації.
У Дніпровському районі пошкоджено автозаправну станцію, а також повідомляється про падіння уламків на інших ділянках. Вибиті вікна в житлових будинках і закладах соціальної сфери поблизу осередків займання.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 6 червня лунала серія потужних вибухів, виникли перебої зі світлом.
Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену — через обстріл Росії є пошкодження на коліях.
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