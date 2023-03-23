В Киеве мать с младенцем жила в заброшенной недостройке: ужасающие фото

Условия, в которых проживала женщина с младенцем

В Печерском районе Киева правоохранители и работники соцслужб изъяли младенца у матери. 5-месячный мальчик жил в недостройке и в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Что известно

По словам правоохранителей, в соцслужбы поступил анонимный звонок о том, что на улице Бойчука (бывшая Киквидзе) ребенка воспитывают в условиях антисанитарии.

"По указанному адресу правоохранители обнаружили заброшенную недостройку с непригодными для проживания условиями: грязь, антисанитария и отсутствие каких-либо коммуникаций. В помещении проживала 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под наблюдение врачам. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, а с матерью общаются соцработники и правоохранители.

Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

Напомним, тысячи детей в Украине сейчас растут рядом с одним родителем, потому что другой — на фронте. Психологи рассказали, как сказать ребенку плохие новости с фронта.