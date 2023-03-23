У Києві матір з немовлям жила в закинутій недобудові: жахаючі фото

Умови, в яких проживала жінка з немовлям

У Печерському районі Києва правоохоронці та працівники соцслужб вилучили немовля у матері. 5-місячний хлопчик жив у недобудові та в антисанітарних умовах.

Про це повідомили у поліції Києва.

Що відомо

За словами правоохоронців, до соцслужб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе) дитину виховують в умовах антисанітарії.

"За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні мешкала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком", — розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.

Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

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