У Києві матір з немовлям жила в закинутій недобудові: жахаючі фото
У Печерському районі Києва правоохоронці та працівники соцслужб вилучили немовля у матері. 5-місячний хлопчик жив у недобудові та в антисанітарних умовах.
Про це повідомили у поліції Києва.
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Що відомо
За словами правоохоронців, до соцслужб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе) дитину виховують в умовах антисанітарії.
"За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні мешкала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком", — розповіли в пресслужбі.
Зазначається, що у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.
Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.
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