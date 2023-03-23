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У Києві матір з немовлям жила в закинутій недобудові: жахаючі фото

23 березня 2023 14:51
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Умови, в яких проживала жінка з немовлям
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Печерському районі Києва правоохоронці та працівники соцслужб вилучили немовля у матері. 5-місячний хлопчик жив у недобудові та в антисанітарних умовах.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Що відомо

За словами правоохоронців, до соцслужб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе) дитину виховують в умовах антисанітарії.

"За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні мешкала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком", — розповіли в пресслужбі.

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Зазначається, що у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.

скріншот

Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби. 

Нагадаємо, тисячі дітей в Україні зараз зростають поруч з одним із батьків, бо інший — на фронті. Психологи розповіли, як сказати дитині погані новини з фронту.

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