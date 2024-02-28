В Киеве жители дома закрыли котят в подвале — что случилось с ними и как реагирует полиция

Полиция возле многоэтажки, где умерли коты. Фото: Нацполиция

В Деснянском районе Киева полиция обнаружила в подвальном помещении многоэтажки тела котят. Оказалось, жильцы дома установили решетки на дверь подвала и заблокировали спасение животным из помещения.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook в среду, 28 февраля.

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Что произошло

Известно, что в подвальном помещении одного из домов жили несколько котов. Однако на днях жильцы решили установить решетки на двери подвала.

К столичным правоохранителям обратились зоозащитники с просьбой открыть подвал для вылова животных, однако получили отказ.

Реакция полиции

Впоследствии им удалось зайти в подвал вместе с участковым офицером полиции после демонтажа одной решетки — внутри обнаружили двух умерших котят.

На место прибыла следственно-оперативная группа, полиция открыла уголовное производство по жестокому обращению с животными.

Виновным в содеянном может грозить лишение свободы от пяти до восьми лет, в настоящее время продолжается следствие.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, в сети разразился скандал из-за видео из приюта для животных, на котором собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни.

Впоследствии UAnimals вывезли из скандального приюта Dog Help Ukraine более 40 животных, среди которых щенки, взрослые собаки и козы.