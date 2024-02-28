У Києві мешканці будинку зачинили кошенят у підвалі — що сталось з ними та як реагує поліція

Поліція біля багатоповерхівки, де померли коти. Фото: Нацполіція

У Деснянському районі Києва поліція виявила у підвальному приміщенні багатоповерхівки тіла кошенят. Виявилось, що мешканці будинку встановили решітки на двері підвалу та заблокували порятунок тваринам з приміщення.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook в середу, 28 лютого.

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Що сталося

Відомо, що в підвальному приміщенні одного з будинків жили декілька котів. Однак днями мешканці вирішили встановити решітки на двері підвалу.

До столичних правоохоронців звернулися зоозахисники з проханням відкрити підвал для виловлення тварин, проте отримали відмову.

Реакція поліції

Згодом їм все ж вдалося зайти до підвалу разом з дільничим офіцером поліції після демонтажу однієї решітки — всередині виявили двох померлих кошенят.

На місце прибула слідчо-оперативна група, поліція відкрила кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

Винним у скоєному може загрожувати позбавлення волі від п’яти до восьми років, наразі триває слідство.

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал через відео з притулку для тварин, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі геть не придатному для життя.

Згодом UAnimals загалом вивезли зі скандального притулку Dog Help Ukraine понад 40 тварин, серед яких цуценята, дорослі собаки та кози.