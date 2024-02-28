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У Києві мешканці будинку зачинили кошенят у підвалі — що сталось з ними та як реагує поліція

28 лютого 2024 23:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві мешканці будинку зачинили кошенят у підвалі — що сталось з ними та як реагує поліція
Поліція біля багатоповерхівки, де померли коти. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Деснянському районі Києва поліція виявила у підвальному приміщенні багатоповерхівки тіла кошенят. Виявилось, що мешканці будинку встановили решітки на двері підвалу та заблокували порятунок тваринам з приміщення.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook в середу, 28 лютого.

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Що сталося

Відомо, що в підвальному приміщенні одного з будинків жили декілька котів. Однак днями мешканці вирішили встановити решітки на двері підвалу.

До столичних правоохоронців звернулися зоозахисники з проханням відкрити підвал для виловлення тварин, проте отримали відмову. 

Реакція поліції

Згодом їм все ж вдалося зайти до підвалу разом з дільничим офіцером поліції після демонтажу однієї решітки — всередині виявили двох померлих кошенят.

На місце прибула слідчо-оперативна група, поліція відкрила кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

Винним у скоєному може загрожувати позбавлення волі від п’яти до восьми років, наразі триває слідство.

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Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал через відео з притулку для тварин, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі геть не придатному для життя.

Згодом UAnimals загалом вивезли зі скандального притулку Dog Help Ukraine понад 40 тварин, серед яких цуценята, дорослі собаки та кози. 

Київ
зоозахисники
тварини
поліція
жорстоке поводження

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