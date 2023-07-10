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В Киеве метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков

10 июля 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 10 июля, стало известно, что в Киеве выпало рекордное количество осадков в сутки. Данные превысили рекордный показатель, датированный в 1978 году.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

 

В Киеве метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 11 июля, по части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.

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