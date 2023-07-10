Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 июля, стало известно, что в Киеве выпало рекордное количество осадков в сутки. Данные превысили рекордный показатель, датированный в 1978 году.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Суточный уровень осадков в Киеве

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

В Киеве метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 11 июля, по части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.