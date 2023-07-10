Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що у Києві випала рекордна кількість опадів за добу. Дані перевищили рекордний показник датований 1978 року.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 7 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

У Києві метеорологи зафіксували рекорд добової кількості опадів. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.