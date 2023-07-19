В Киеве таможенники изъяли психотропные средства для похудения на сотни тысяч гривен. Фото: Киевская таможня

Сегодня, 19 июля, киевские таможенники изъяли психотропные средства для похудения на 380 тыс. грн. В коробках нашли почти девять тысяч капсул для похудения.

Об этом сообщает Киевская таможня.

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Около 9 тысяч капсул для похудения с содержанием психотропного вещества сибутрамин обнаружили киевские таможенники в пяти международных почтовых отправлениях из Казахстана.

В Киеве таможенники изъяли психотропные средства для похудения на сотни тысяч гривен. Фото: Киевская таможня

"Судя по аннотации на упаковках, все препараты — это средства для похудения. Однако эксперты определили, что в составе всех капсул содержится сибутрамин, отнесенный к психотропным веществам, оборот которых в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях запрещена", — говорится в сообщении.

В Киеве таможенники изъяли психотропные средства для похудения на сотни тысяч гривен. Фото: Киевская таможня

Согласно декларациям, от отправителей из г. Астана до получателей в Киеве и Полтаве направлялись капсулы "Shafran diet", "Turbom slim", "Black panter", "Al-sheikh" и т.д.

В Киеве таможенники изъяли психотропные средства для похудения на сотни тысяч гривен. Фото: Киевская таможня

По фактам правонарушений Киевской таможней составлено пять протоколов по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что причины, по которым не удается похудеть, достаточно просты. Большинство людей уверены, что это не столь сильно влияет на похудение , однако они сильно ошибаются.