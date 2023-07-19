У Києві митники вилучили психотропні засоби для схуднення на сотні тисяч гривень. Фото: Київська митниця

Сьогодні, 19 липня, київські митники вилучили психотропні засоби для схуднення на 380 тис грн. У коробках знайшли майже девʼять тисяч капсул для схуднення.

Про це повідомляє Київська митниця.

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Що відомо

Маже 9 тисяч капсул для схуднення з вмістом психотропної речовини сибутрамін виявили київські митники у п’ятьох міжнародних поштових відправленнях з Казахстану.

У Києві митники вилучили психотропні засоби для схуднення на сотні тисяч гривень. Фото: Київська митниця

"Судячи з анотації на упаковках, всі препарати — це засоби для схуднення. Однак експерти визначили, що у складі всіх капсул міститься сибутрамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях заборонено", — йдеться в повідомленні.

У Києві митники вилучили психотропні засоби для схуднення на сотні тисяч гривень. Фото: Київська митниця

Згідно з деклараціями, від відправників з м. Астана до отримувачів у Києві та Полтаві прямували капсули "Shafran dіet", "Turbom slim", "Black panter", "Al-sheikh" тощо.

У Києві митники вилучили психотропні засоби для схуднення на сотні тисяч гривень. Фото: Київська митниця

За фактами правопорушень Київською митницею складено п’ять протоколів за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що причини, через які не вдається схуднути, досить прості. Більшість людей впевнені, що це не настільки сильно впливає на схуднення, проте вони сильно помиляються.