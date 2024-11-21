Мокрый снег в Киеве 21 ноября — на дорогах работает спецтехника

Спецтехника на дорогах Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 21 ноября в Киеве выпало немало снега. Коммунальные службы уже обрабатывают дороги из-за возможной гололедицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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"В Киеве мокрый снег: спецтехника УК "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия", — говорится в сообщении.

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По прогнозам синоптиков, 21 ноября в Киеве будет облачная погода, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Поэтому на улицах столицы работает спецтехника. Отмечается, что к обработке покрытия жидкими хлоридами задействовано 124 единицы спецтехники.

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В то же время в КГВА призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — осторожничать и носить фликеры в темное время суток.

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Незадолго после этого в ведомстве отчитались, что все магистральные дороги к 08:15 уже обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках.

"Очистка снега продолжается. В настоящее время работает 180 единиц техники", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололедицы, почти во всех регионах ожидается сильный ветер. Поэтому в стране объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, известно, в каких областях сегодня ждать морозов и опасных погодных условий.