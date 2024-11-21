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В Киеве мокрый снег, на дорогах работает спецтехника — фото

21 ноября 2024 08:53
Карина Приходько - Редактор
Мокрый снег в Киеве 21 ноября — на дорогах работает спецтехника
Спецтехника на дорогах Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Карина Приходько - Редактор

В ночь на 21 ноября в Киеве выпало немало снега. Коммунальные службы уже обрабатывают дороги из-за возможной гололедицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Уборка снега в Киеве 21 ноября

"В Киеве мокрый снег: спецтехника УК "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия", — говорится в сообщении.

снег в Киеве
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
уборка снега в Киеве
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По прогнозам синоптиков, 21 ноября в Киеве будет облачная погода, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Поэтому на улицах столицы работает спецтехника. Отмечается, что к обработке покрытия жидкими хлоридами задействовано 124 единицы спецтехники.

погода в Киеве 21 ноября
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
погода в Киеве сегодня
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В то же время в КГВА призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — осторожничать и носить фликеры в темное время суток.

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Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
мокрый снег в Киеве
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Незадолго после этого в ведомстве отчитались, что все магистральные дороги к 08:15 уже обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках.

"Очистка снега продолжается. В настоящее время работает 180 единиц техники", — говорится в сообщении.

снег в Киеве 21 ноября
Скриншот сообщения КМВА

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололедицы, почти во всех регионах ожидается сильный ветер. Поэтому в стране объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, известно, в каких областях сегодня ждать морозов и опасных погодных условий.

Киев снег уборка гололедица коммунальные службы

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