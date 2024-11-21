Мокрий сніг у Києві 21 листопада — на дорогах працює спецтехніка

У Києві мокрий сніг, на дорогах працює спецтехніка — фото
У ніч проти 21 листопада у Києві випало чимало снігу. Комунальні служби вже обробляють дороги через можливу ожеледицю.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Прибирання снігу у Києві 21 листопада
"У Києві мокрий сніг: спецтехніка КК "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття", — йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарна погода, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Через це на вулицях столиці працює спецтехніка. Зазначається, що до обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки.
Водночас у КМВА закликали водіїв бути обачними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та носити флікери в темний час доби.
Незадовго після цього у відомстві відзвітували, що усі магістральні дороги станом на 08:15 вже оброблені. Техніка працює на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках.
"Очищення снігу триває. Наразі працює 180 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 21 листопада, окрім мокрого снігу, дощів та ожеледиці, майже у всіх регіонах очікується сильний вітер. Через це в країні оголошений I рівень небезпечності (жовтий).
Крім того, відомо, в яких областях сьогодні чекати морозів та небезпечних погодних умов.
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