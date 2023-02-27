В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера
В Киеве может произойти мощное землетрясение. Его магнитуда способна достичь 7 баллов.
Об этом сообщил директор Института геофизики НАН Александр Кендзера.
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"Информация о том, где могут быть землетрясения сильнее 3,3 балла, показана на картах сейсмического районирования Украины. На этих картах выделены зоны, в которых за последние сто лет могут произойти землетрясения некоторой интенсивности", — сказал Кендзера.
По его словам, в столице максимальные землетрясения на почве третьей категории проявлялись как семибалльные.
"В связи с тем, что в Украине существуют нормы, согласно которым нужно строить в сейсмических зонах дома, мосты, административные здания в таком виде, чтобы они не разрушались, понятное дело, что землетрясения, которые происходят на наших землях, большого вреда не приносят", — добавил директор Института геофизики НАН.
Напомним, Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции. Поэтому в нашей стране в будущем тоже вероятны мощные подземные толчки.
Также мы писали, что украинский сводный отряд ГСЧС нашел и спас живую женщину в возрасте примерно 30 лет на девятый день поисково-спасательных работ в Турции. Она находилась под завалами 205 часов.