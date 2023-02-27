У Києві може статися потужний землетрус магнітудою в 7 балів, — Кендзера

Землетруси, які відбуваються на наших землях, великої шкоди не приносять

У Києві може статися потужний землетрус. Його магнітуда здатна досягти 7 балів.

Про це повідомив директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера.

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"Інформацію про те, де можуть бути землетруси, сильніші за 3,3 бали, показано на картах сейсмічного районування України. На цих картах виділені зони, в яких за останні сто років можуть статися землетруси деякої інтенсивності", — сказав Кендзера.

За його словами, у столиці максимальні землетруси на ґрунтах третьої категорії проявлялися як семибальні.

"У зв'язку з тим, що в Україні існують норми, згідно з якими потрібно будувати в сейсмічних зонах будинки, мости, адміністративні будівлі в такому вигляді, щоб вони не руйнувалися, ясна річ, що землетруси, які відбуваються на наших землях, великої шкоди не приносять", — додав директор Інституту геофізики НАН.

Нагадаємо, Україна розташована на північній окраїні сейсмоактивного поясу, на якому стався руйнівний землетрус у Туреччині. Тому в нашій країні у майбутньому теж ймовірні потужні підземні поштовхи.

Також ми писали, український зведений загін ДСНС знайшов та врятував живу жінку віком приблизно 30 років на дев’ятий день пошуково-рятувальних робіт у Туреччині. Вона перебувала під завалами 205 годин.