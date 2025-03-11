В Киеве может появиться памятник Джорджу Вашингтону

Постамент, оставшийся от памятника Ленину. Фото: Вечерний Киев

В центре Киева, на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, может появиться памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. Ранее там стоял памятник Ленину.

Об этом корреспондент Александр Саюн в эфире программы День.LIVE во вторник, 11 марта.

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Такую инициативу выдвинул народный депутат от "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Окончательное решение о месте установки монумента должна принять Киевская городская государственная администрация. Проект предусматривает не только сам памятник, но и обустройство территории: установку лавочек, высадку цветов и создание зоны отдыха.

Финансировать строительство должно Министерство культуры. Впрочем, пока проект находится лишь на стадии обсуждения — нет ни тендеров, ни чертежей, ни утвержденного разрешения.

Верховная Рада еще должна рассмотреть эту инициативу, прежде чем она сможет стать реальностью.

Напомним, что в Одесской области демонтировали бюст Кутузову и табличку Котовскому.

А в городе Южноукраинск в Николаевской области планируют демонтировать три памятника советской эпохи.