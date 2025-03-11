У Києві може з'явитися пам'ятник Джорджу Вашингтону

Постамент, що лишився від пам’ятника Леніну. Фото: Вечерний Киев

У центрі Києва, на перетині Хрещатика та бульвару Шевченка, може з’явитися пам’ятник першому президентові США Джорджу Вашингтону. Раніше там стояв пам'ятник Леніну.

Про це кореспондент Олександр Саюн в ефірі програми День.LIVE у вівторок, 11 березня.

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У центрі Києва може з’явитися памʼятник Джорджу Вашингтону

Таку ініціативу висунув народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ковальчук.

Остаточне рішення щодо місця встановлення монумента має ухвалити Київська міська державна адміністрація. Проєкт передбачає не лише сам пам’ятник, а й облаштування території: встановлення лавочок, висадку квітів і створення зони відпочинку.

Фінансувати будівництво має Міністерство культури. Втім, поки що проєкт перебуває лише на стадії обговорення — немає ні тендерів, ні креслень, ні затвердженого дозволу.

Верховна Рада ще має розглянути цю ініціативу, перш ніж вона зможе стати реальністю.

Нагадаємо, що на Одещині демонтували погруддя Кутузову та табличку Котовському.

А у місті Південноукраїнськ у Миколаївській області планують демонтувати три пам'ятники радянської доби.