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В Киеве могут разрешить ездить в метро с собаками — подробности

28 февраля 2024 17:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве могут разрешить ездить в метро с собаками — подробности
В киевском метро могут разрешить проезд с собаками. Фото: platfor.ma
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Транспортная комиссия Киевского городского совета поддержала петицию о возможности перевозить собак в метро. Однако столичные депутаты попросили дополнительное время для ее воплощения.

Об этом сообщила общественная организация "Пассажиры Киева" в Telegram в среду, 28 февраля.

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Руководитель столичного метро Виктор Брагинский сказал, что подземка при воздушной тревоге обеспечивает защиту людей, в том числе с домашними животными.

Он выразил поддержку этой инициативе, но попросил предоставить ей отсрочку для консультации с общественными организациями и кинологами.

В сообщении ОО "Пассажиры Киева" говорится, что поскольку петиции нельзя откладывать, она должна быть реализована Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА по плану.

По действующим правилам, в киевском метро можно перевозить только птиц и мелких животных в клетках, а также собак-поводырей.

Они должны иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Напомним, что недавно Госпродпотребслужба рассказала, почему в одном городе покупатель может посетить магазин с собакой или котом, а в другом городе у жителей нет такого права.

Также мы писали, что, начиная с 10 января 2024 года, Министерство внутренних дел разрешило брать с собой кошек и собак в помещение гражданской защиты.

Киев
метро
животные
транспорт
КГГА
Украина
собака

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