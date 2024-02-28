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У Києві можуть дозволити їздити у метро із собаками — подробиці

28 лютого 2024 17:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві можуть дозволити їздити у метро із собаками — подробиці
В київському метро можуть дозволити проїзд с собаками. Фото: platfor.ma
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Транспортна комісія Київської міської ради підтримала петицію про можливість перевозити собак у метро. Проте столичні депутати попросили додаткового часу для її втілення.

Це повідомила громадська організація "Пасажири Києва" у Telegram в середу, 28 лютого.

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Керівник столичного метро Віктор Брагінський сказав, що підземка в разі повітряної тривоги забезпечує захист людей, в тому числі з домашніми тваринами.

Він висловив підтримку цій ініціативі, але попросив надати їй відстрочку для консультації з громадськими організаціями та кінологами.

У повідомлені ГО "Пасажири Києва" йдеться, що оскільки петиції не можна відкладати, то вона має бути реалізована Департаментом транспортної інфраструктури КМДА за планом.

За чинними правилами, у київському метро можна перевозити тільки птахів і дрібних тварин у клітках, а також собак-поводирів.

Вони повинні мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Нагадаємо, що нещодавно Держпродспоживслужба розповіла, чому в одному місті покупець може відвідати крамницю з собакою або котом, а в іншому місті жителі не матимуть такого права.

Також ми писали, що, починаючи з 10 січня 2024 року, Міністерство внутрішніх справ дозволило брати з собою котів та собак у приміщення цивільного захисту.

Київ
метро
тварини
транспорт
КМДА
Україна
собака

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