В Киеве могут звучать взрывы — что происходит
Жителей Киева и пригороде предупредили о том, что сегодня, 11 января может быть очень громко. Впрочем, для волнений нет причин, так как это саперы будут выполнять свою работу.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Киеве могут звучать взрывы — детали
Сообщается, что сегодня, 11 января в Бучанском районе будут работать саперы. Они будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
Местных жителей призвали не беспокоится и в случае сигнала воздушной тревоги следовать в укрытие.
Как себя вести если услышали взрыв
- Удостоверьтесь в отсутствии серьёзных травм у себя;
- Избегайте резких движений и вставания;
- Оцените своё состояние, проверьте, не получили ли вы повреждений;
- Успокойтесь и внимательно осмотрите окружающую обстановку, проверьте наличие угрозы дополнительных разрушений или взрывов и необходимость оказания помощи другим;
- Если это безопасно, спокойно покиньте место происшествия;
- Если вы оказались под завалами, периодически издавайте звуковые сигналы;
- Следуйте всем указаниям спасательных служб.
Напомним, что 10 января жители Кривого Рога сообщили, что в городе был слышен сильный взрыв.
Также мы сообщали, что в Тернополе произошел несчастный случай с газовым оборудованием, в результате которого мужчина получил ожоги. В связи с инцидентом, спасатели предоставили советы по правильному использованию газовой горелки.
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