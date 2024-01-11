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В Киеве могут звучать взрывы — что происходит

11 января 2024 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве могут звучать взрывы — что происходит
Момент после взрыва. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Жителей Киева и пригороде предупредили о том, что сегодня, 11 января может быть очень громко. Впрочем, для волнений нет причин, так как это саперы будут выполнять свою работу.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Сообщается, что сегодня, 11 января в Бучанском районе будут работать саперы. Они будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Местных жителей призвали не беспокоится и в случае сигнала воздушной тревоги следовать в укрытие.

Взрыв
Сообщение о взрывах в Киеве и пригороде. Фото: скриншот

Как себя вести если услышали взрыв

  • Удостоверьтесь в отсутствии серьёзных травм у себя;
  • Избегайте резких движений и вставания;
  • Оцените своё состояние, проверьте, не получили ли вы повреждений;
  • Успокойтесь и внимательно осмотрите окружающую обстановку, проверьте наличие угрозы дополнительных разрушений или взрывов и необходимость оказания помощи другим;
  • Если это безопасно, спокойно покиньте место происшествия;
  • Если вы оказались под завалами, периодически издавайте звуковые сигналы;
  • Следуйте всем указаниям спасательных служб.

Напомним, что 10 января жители Кривого Рога сообщили, что в городе был слышен сильный взрыв.

Также мы сообщали, что в Тернополе произошел несчастный случай с газовым оборудованием, в результате которого мужчина получил ожоги. В связи с инцидентом, спасатели предоставили советы по правильному использованию газовой горелки.

Киев
взрыв
Киевская область
мина
война в Украине

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