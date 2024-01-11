У Києві можуть лунати вибухи — що відбувається

Момент після вибуху. Фото: скриншот

Мешканців Києва та передмісті попередили про те, що сьогодні, 11 січня, може бути дуже гучно. Втім, для хвилювань немає причин, оскільки це сапери виконуватимуть свою роботу.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Повідомляється, що сьогодні, 11 січня, у Бучанському районі працюватимуть сапери. Вони ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Місцевих жителів закликали не турбуватися й у випадку сигналу повітряної тривоги слідувати в укриття.

Повідомлення про вибухи в Києві та передмісті. Фото: скриншот

Як поводитися, якщо почули вибух

Впевніться у відсутності серйозних травм у себе;

Уникайте різких рухів та вставання;

Оцініть свій стан, перевірте, чи не зазнали ви пошкоджень;

Заспокойтеся та уважно огляньте навколишнє оточення, перевірте наявність загрози додаткових руйнувань чи вибухів та необхідність надання допомоги іншим;

Якщо це безпечно, спокійно залиште місце події;

Якщо ви опинилися під завалами, періодично видавайте звукові сигнали;

Дотримуйтесь усіх вказівок рятувальних служб.

Нагадаємо, що 10 січня жителі Кривого Рогу повідомили, що у місті було чути сильний вибух.

Також ми повідомляли, що у Тернополі стався нещасний випадок із газовим обладнанням, внаслідок якого чоловік отримав опіки. У зв'язку з інцидентом, рятувальники надали поради щодо правильного використання газового пальника.