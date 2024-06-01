В Киеве могут отключать свет в "светло-серой" зоне графиков, — Yasno

Многим украинцам отключили электроснабжение сегодня. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве в воскресенье, 2 июня, потребление электроэнергии ограничат четверть. Графики будут работать с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщил директор YASNO Сергей Коваленко в субботу, 1 июня.

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Отключение света в Киеве

На воскресенье, 2 июня, для Киева потребление электроэнергии ограничивается четвертью. По указанию Укрэнерго, графики будут работать двумя слотами — с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00.

Таким образом, отключение света будет производиться следующим образом:

с 00:00 до 05:00 смотрим графики;

с 05:01 до 17:59 графики не работают, свет должен быть;

с 18:00 до конца суток — снова смотрим графики.

Коваленко также отметил, что сегодня отключения продлили на час — до 00:00. Лимиты увеличили с 23 до 33%, поэтому возможны отключения в светло-серой зоне.

"Скажу честно, ситуация невеселая. И это только выходные", — отметил Коваленко.

График отключений в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в пяти областях.

Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.