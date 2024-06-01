У Києві можуть відключати світло у "світло-сірій" зоні графіків, — Yasno
У Києві в неділю, 2 червня, споживання електроенергії обмежать на чверть. Графіки працюватимуть з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00.
Про це повідомив директор YASNO Сергій Коваленко у суботу, 1 червня.
Відключення світла у Києві
На неділю, 2 червня, для Києва споживання електроенергії обмежують на чверть. За вказівкою Укренерго, графіки працюватимуть двома слотами — з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00.
Таким чином, відключення світла здійснюватиметься наступним чином:
- з 00:00 до 05:00 дивимося графіки;
- з 05:01 до 17:59 графіки не працюють, світло має бути;
- з 18:00 до кінця доби — знову дивимося графіки.
Коваленко також зазначив, що сьогодні відключення продовжили на годину — до 00:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у світло-сірій зоні.
"Скажу чесно, ситуація невесела. І це тільки вихідні", — зазначив Коваленко.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в п'яти областях.
Окрім цього, ми писали, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.
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