В Киеве установили памятный знак воинам ТрО — фото

Памятный знак воинам ТрО. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве на Аллее защитников Украины установили новый памятный знак. Он посвящен воинам территориальной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Памятный знак воинам ТрО

На знаке показана линия обороны, составленная из логотипов ТрО — щитов с буквой "Т", которые в перевернутом виде напоминают дома. Они символизируют, что каждый дом может стать форпостом обороны, а подразделения Сил ТрО всегда готовы к сопротивлению.

Памятный знак. Фото: Генштаб ВСУ

"На открытии памятного знака присутствовали представители Генерального штаба ВС Украины, командования Сил ТрО ВСУ и Киевской городской военной администрации", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 5 октября украинский лидер Владимир Зеленский отметил воинов ТрО государственными наградами.

Кроме того, к воинам ТрО обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил их за работу.