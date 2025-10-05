В Киеве установили памятный знак воинам ТрО — фото

В Киеве на Аллее защитников установили знак, посвященный ТрО
В Киеве на Аллее защитников Украины установили новый памятный знак. Он посвящен воинам территориальной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в воскресенье, 5 октября.
Памятный знак воинам ТрО
На знаке показана линия обороны, составленная из логотипов ТрО — щитов с буквой "Т", которые в перевернутом виде напоминают дома. Они символизируют, что каждый дом может стать форпостом обороны, а подразделения Сил ТрО всегда готовы к сопротивлению.
"На открытии памятного знака присутствовали представители Генерального штаба ВС Украины, командования Сил ТрО ВСУ и Киевской городской военной администрации", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 октября украинский лидер Владимир Зеленский отметил воинов ТрО государственными наградами.
Кроме того, к воинам ТрО обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил их за работу.
