У Києві встановили памʼятний знак воїнам ТрО — фото

Памʼятний знак воїнам ТрО. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві на Алеї захисників України встановили новий памʼятний знак. Він присвячений воїнам територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Памʼятний знак воїнам ТрО

На знаку показана лінія оборони, складена з логотипів ТрО — щитів із літерою "Т", які в перевернутому вигляді нагадують будинки. Вони символізують, що кожен дім може стати форпостом оборони, а підрозділи Сил ТрО завжди готові до спротиву.

Памʼятний знак. Фото: Генштаб ЗСУ

"На відкритті пам’ятного знаку були присутні представники Генерального штабу ЗС України, командування Сил ТрО ЗСУ та Київської міської військової адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 жовтня український лідер Володимир Зеленський відзначив воїнів ТрО державними нагородами.

Крім того, до воїнів ТрО звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував їм за роботу.