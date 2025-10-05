Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві на Алеї захисників встановили знак, присвячений ТрО

У Києві на Алеї захисників встановили знак, присвячений ТрО

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:47
У Києві встановили памʼятний знак воїнам ТрО — фото
Памʼятний знак воїнам ТрО. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві на Алеї захисників України встановили новий памʼятний знак. Він присвячений воїнам територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Памʼятний знак воїнам ТрО

На знаку показана лінія оборони, складена з логотипів ТрО — щитів із літерою "Т", які в перевернутому вигляді нагадують будинки. Вони символізують, що кожен дім може стати форпостом оборони, а підрозділи Сил ТрО завжди готові до спротиву.

Памʼятний знак воїнам ТрО у Києві
Памʼятний знак. Фото: Генштаб ЗСУ

"На відкритті пам’ятного знаку були присутні представники Генерального штабу ЗС України, командування Сил ТрО ЗСУ та Київської міської військової адміністрації", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 жовтня український лідер Володимир Зеленський відзначив воїнів ТрО державними нагородами.

Крім того, до воїнів ТрО звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував їм за роботу.

Київ війна українці Україна територіальна оборона ТРО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації